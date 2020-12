Uomini e Donne, Gemma Galgani balla Flashdance in studio con tanto di secchio d'acqua in testa (Di martedì 15 dicembre 2020) Gemma Galgani sfila sulle note di Flashdance e regala agli spettatori di Uomini e Donne una scena surreale che finisce con un secchio d'acqua sulla testa. Gemma Galgani ha regalato a tutti gli spettatori di Uomini e Donne un momento surreale che ha lasciato di stucco anche Maria De Filippi. La dama piemontese ha vestito i panni di Jennifer Beals di Flashdance ballando sulle note di What a Feeling con tanto di secchio d'acqua sulla testa. Oggi la protagonista assoluta di Uomini e Donne è stata Gemma Galgani, la dama ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)sfila sulle note die regala agli spettatori diuna scena surreale che finisce con und'sullaha regalato a tutti gli spettatori diun momento surreale che ha lasciato di stucco anche Maria De Filippi. La dama piemontese ha vestito i panni di Jennifer Beals dindo sulle note di What a Feeling condid'sulla. Oggi la protagonista assoluta diè stata, la dama ...

