Ultimi sondaggi Index: gradimento, Meloni supera Conte (Di lunedì 14 dicembre 2020) La gestione della seconda ondata di Covid-19 ha effetti negativi sul gradimento del premier Conte. A sostenerlo sono gli Ultimi sondaggi Index Research per Piazza Pulita andati in onda il 10 dicembre. Secondo la rilevazione, il capo del governo ha perso due punti di consenso nell'ultima settimana. Il calo, in realtà, è iniziato in concomitanza con l'arrivo della seconda ondata (15 ottobre). Allora il premier godeva della fiducia del 44% degli italiani. Due mesi dopo del 36%. Oltre al danno, la beffa. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Index: Meloni in cima alle preferenze degli italiani Conte è stato superato in classifica dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia ...

