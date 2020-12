Roma | 2 giovani puntano la pistola contro un 74enne e gli rubano la minicar | è caccia ai ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Due ragazzi armati dihanno rapinato la microcar di un 70enne, costringendolo ad uscire dal mezzo per poi scappare via. La rapina si è attuata alle 20:30 di sabato scorso, in via Giuseppe Berto, nel quartiere della Montagnola. La vittima si trovava all’interno della propria automobile quando improvvisamente due ragazzi, con l’accentono, lo hanno minacciato puntandogli unaalla testa. I due ventenni subito dopo gli hanno intimato di scendere dalla microcar ed ilnon ha potuto far altro che obbedire. I due sono quindi saliti a bordo e scappati via verso via Grotta Perfetta. Leggi anche:, ‘fratelli stupefacenti’: sequestrati beni per 600mila euro a due noti pusher (VIDEO) Sul posto sono stati chiamati gli agenti di Polizia, che hanno chiesto le descrizioni dei due ...