Regno Unito, identificata una nuova variante di Coronavirus (Di lunedì 14 dicembre 2020) nuova variante di Covid scoperta nel Regno Unito Una nuova variante del virus Sars Cov-2 è stata identificata nel Regno Unito secondo quanto reso noto oggi alla Camera dal segretario di Stato britannico per la Salute Matt Hancock, il quale ha spiegato che questa nuova forma d'infezione si starebbe diffondendo più velocemente in alcune parti dell'Inghilterra. Almeno 60 diverse autorità sanitarie locali hanno riscontrato infezioni da Covid causate dalla nuova variante, ha fatto sapere il segretario per la Salute e gli Affari Sociali, e un team di scienziati sta portando avanti studi più dettagliati dopo che le autorità sanitarie hanno informato l'Oms.

