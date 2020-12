Quando nessuno conosceva Franceska Pepe e fece la comparsa in un video di Il Pagante (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oh, Franceska Pepe! L’ex gieffina (rimasta nella casa del Grande Fratello Vip solo per 20 giorni) ha conquistato moltissimi fan ed il prossimo anno, oltre a vederla fissa nei salotti di Barbara d’Urso, sbarcherà anche su Rai Due nel nuovo programma di Simona Ventura. In pochi però sanno che la modella, Quando non era famosa e si faceva ancora chiamare Francesca con la “C”, ha partecipato in qualità di comparsa nel video Too Much del trio Il Pagante, uscito nel 2017 ottenendo grande successo. Nel video la Pepe è Crystina, la “webstar che parla sempre di Trump e che nelle foto di Instagram usa solo citazioni di Kant”. Eccola: Il Pagante Too Much Testo Hey, sai che Quando corri sul tapis roullant Fisso il tuo seno ... Leggi su biccy (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oh,! L’ex gieffina (rimasta nella casa del Grande Fratello Vip solo per 20 giorni) ha conquistato moltissimi fan ed il prossimo anno, oltre a vederla fissa nei salotti di Barbara d’Urso, sbarcherà anche su Rai Due nel nuovo programma di Simona Ventura. In pochi però sanno che la modella,non era famosa e si faceva ancora chiamare Francesca con la “C”, ha partecipato in qualità dinelToo Much del trio Il, uscito nel 2017 ottenendo grande successo. Nellaè Crystina, la “webstar che parla sempre di Trump e che nelle foto di Instagram usa solo citazioni di Kant”. Eccola: IlToo Much Testo Hey, sai checorri sul tapis roullant Fisso il tuo seno ...

