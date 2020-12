Pd e M5S | faccia a faccia con Conte | “Surreale parlare di rimpasto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Pd e M5S da: iniziata la verifica di governo Pd e M5S rinnovano la fiducia a Giuseppee cercano di allontanare lo spettro della crisi di governo. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, il presidente del Consiglio ha ricevuto le prime due delegazioni del giro di incontri interno alla maggioranza per verificare la tenuta dell’esecutivo.non ne esce indebolito, sebbene l’appuntamento più delicato è quello in agenda domani con Matteo Renzi, leader di Italia Viva e vero antagonista del premier in questa fase. L’incontro frae il M5S Il pomeriggio di oggi è iniziato con la visita a Palazzo Chigi dei dirigenti del Movimento Cinque Stelle: il capo reggente Vito Crimi, il capodelegazione Alfonso Bonafede, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro per lo Sviluppo economico Stefano ...