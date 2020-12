Natale e Capodanno zona rossa in tutta Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) A . Dopo l’ipotesi di consentire gli spostamenti tra Comuni il governo ha cambiato sulle festività natalizie e già nelle prossime ore potrebbe varare dei provvedimenti che inaspriscono le misure anti Covid al massimo in tutta la penisola. A preoccupare infatti sono le scene dello scorso weekend dove in tutte le principali città si sono registrate code nei negozi e nei ristoranti e una grande folla per le strade. Tanto che la paura di una terza ondata è sempre più concreta. Da qui il vertice di urgenza del governo e la linea dura dei ministri Bonafede e Speranza che chiedono di chiudere tutto. Natale e Capodanno in zona rossa L’ipotesi al vaglio dunque è di far tornare tutta Italia in zona rossa chiudendo negozi, bar e ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 dicembre 2020) A . Dopo l’ipotesi di consentire gli spostamenti tra Comuni il governo ha cambiato sulle festività natalizie e già nelle prossime ore potrebbe varare dei provvedimenti che inaspriscono le misure anti Covid al massimo inla penisola. A preoccupare infatti sono le scene dello scorso weekend dove in tutte le principali città si sono registrate code nei negozi e nei ristoranti e una grande folla per le strade. Tanto che la paura di una terza ondata è sempre più concreta. Da qui il vertice di urgenza del governo e la linea dura dei ministri Bonafede e Speranza che chiedono di chiudere tutto.inL’ipotesi al vaglio dunque è di far tornareinchiudendo negozi, bar e ...

