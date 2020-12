Live Non è la D’Urso, Francesco Oppini e il dramma vissuto a 24 anni: «Fu un inferno» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Barbara D’Urso, ieri sera 13 Dicembre 2020, ha ospitato nel salotto televisivo di Live: Non è la D’Urso Francesco Oppini e i suoi famosi genitori: Franco Oppini e Alba Parietti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è lasciato andare ad una lunga intervista ai microfoni di Live. Francesco ha parlato del suo percorso all’interno della casa, affrontando anche il delicato tema delle frasi “sessiste” sulle donne. Poi c’è stato un momento dedicato ai ricordi e in particolar modo il figlio di Alba ha parlato del dramma vissuto poco più che ventenne. Infine, in perfetto stile Live, Francesco e Alba hanno vissuto un intenso attimo madre figlio, che ha commosso il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Barbara, ieri sera 13 Dicembre 2020, ha ospitato nel salotto televisivo di: Non è lae i suoi famosi genitori: Francoe Alba Parietti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è lasciato andare ad una lunga intervista ai microfoni diha parlato del suo percorso all’interno della casa, affrontando anche il delicato tema delle frasi “sessiste” sulle donne. Poi c’è stato un momento dedicato ai ricordi e in particolar modo il figlio di Alba ha parlato delpoco più che ventenne. Infine, in perfetto stilee Alba hannoun intenso attimo madre figlio, che ha commosso il ...

XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - acmilan : ??? - fanpage : 'Vedo un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questo non viene consid… - _girlfromMars : Dongmyeong ha fatto una live stamattina e sono usciti anche altri contents ma sento comunque molto questa mancazione dei onewe non va bene - GiovannaDiTroia : RT @Vale22046: 'Love is not finding someone to live with, it’s finding someone whom you can’t live without' L’amore non è trovare qualcuno… -