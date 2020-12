Juve, non solo gioie: Alex Sandro ancora troppo timido (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le molte indicazioni positive fornite dalla Juve di Marassi c’è però anche più di qualche difetto: da un possesso troppo lento e sterile, alla timidezza di Alex Sandro La Juve, schierata con il 3-5-2 in fase di possesso, è stata brava a vincere una gara che si stava complicando molto. Se in questa stagione abbiamo spesso visto i bianconeri creare nette occasioni da rete in gare globalmente negative, questa sera è avvenuto il contrario. La Juventus ha schiacciato costantemente il Genoa, riuscendo a stare alta come vuole Pirlo: il contropressing e la riconquista hanno funzionato bene, i padroni di casa non riuscivano a risalire. La mole di gioco ha però prodotto poco per ampie fasi del match, con la Juve che non riusciva a perforare il bunker di un Genoa molto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le molte indicazioni positive fornite dalladi Marassi c’è però anche più di qualche difetto: da un possessolento e sterile, alla timidezza diLa, schierata con il 3-5-2 in fase di possesso, è stata brava a vincere una gara che si stava complicando molto. Se in questa stagione abbiamo spesso visto i bianconeri creare nette occasioni da rete in gare globalmente negative, questa sera è avvenuto il contrario. Lantus ha schiacciato costantemente il Genoa, riuscendo a stare alta come vuole Pirlo: il contropressing e la riconquista hanno funzionato bene, i padroni di casa non riuscivano a risalire. La mole di gioco ha però prodotto poco per ampie fasi del match, con lache non riusciva a perforare il bunker di un Genoa molto ...

bonucci_leo19 : Vittoria importante per dare continuità dopo Barcellona. Questa Juve ha un’Anima e oggi l’abbiamo dimostrato. Adess… - forumJuventus : Dybala post #GenoaJuve: 'Avevo bisogno di questo gol, prima non ero io. Rinnovo? Cifre inventate, dicono cose non v… - sscnapoli : Sono 26 i gol segnati dal @sscnapoli solo nel 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30) ha fatto meglio nei primi 11 turni di… - IlCastiga : @IbraStyle83 Ma non solo lei,sono prezzi che con la pandemia non possono essere affrontati da nessuno. Tranne la Juve che stampa i soldi. - visco_01 : RT @VlnN94: Far passare un giocatore che, piaccia o no, ama la Juventus, per strozzino insensibile che in piena pandemia chiede 15/20 milio… -