Hai ancora i due euro dei Giochi Invernali di Torino? Il loro valore è assurdo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Abbiamo già trattato più volte le monete commemorative, nella fattispecie le monete da 2 €, essendo il "taglio" di valore più elevato, ed abbiamo osservato che a cadenza piuttosto regolare anche l'Italia ha realizzato (e continuerà a fare, comprensibilmente) delle edizioni speciali di questa particolare moneta per omaggiare eventi o personaggi storici. 2 euro Giochi Olimpici Invernali 2006 Il 2006 fa tornare alla mente eccellenti ricordi legati allo sport, come la vittoria dei Mondiali di Calcio in Germania, conquistati in maniera probabilmente inaspettata, ma è stato anche l'anno delle Olimpiadi Invernali di Torino. Sul dritto della moneta in questione, realizzata per l'appunto per omaggiare i XX Giochi Olimpici Invernali, è presente la sigla R.I. che ...

