Governo: Amendola, 'risolvere problemi in interesse Paese' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Mi auguro che di fronte alle sfide che sta vivendo l'Italia si riusciranno a risolvere tutti i problemi e che si chiariscano tutti gli elementi che vanno chiariti nell'interesse del Paese". Lo ha detto Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari europei, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Mi auguro che di fronte alle sfide che sta vivendo l'Italia si riusciranno atutti ie che si chiariscano tutti gli elementi che vanno chiariti nell'del". Lo ha detto Vincenzo, Ministro per gli Affari europei, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia.

TV7Benevento : Governo: Amendola, 'risolvere problemi in interesse Paese'... - Ted0foro : @latwittipe Perchè non ci esci coi vicepremier cariche duplici e che si scontrano o con trombati senza voti, e rimu… - amendola_luigi : RT @CislNazionale: Senza un piano per la crescita andremo incontro ad una primavera esplosiva sul piano sociale quando finirà il blocco dei… - riktroiani : #Marcucci: 'Il Parlamento italiano è uno dei più coinvolti, nel panorama europeo. Ed è vanto del Governo. Faccio un… - ManLanTuit : @pruckler @MarcoCantamessa @ilfoglio_it @davcarretta non solo lui.. -