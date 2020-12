Formazione universitaria a distanza… ne parliamo con il Prof. Enzo Siviero, rettore eCampus (Di lunedì 14 dicembre 2020) Enzo Siviero, ingegnere civile e architetto, Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Ponti alla Scuola di Architettura di Venezia, è il rettore dell’Ateneo telematico e-Campus. Professore buongiorno, lei è uno dei massimi esperti mondiali di infrastrutture pesanti, nello specifico di ponti, nel suo ruolo di rettore di una Università telematica invece si confronta quotidianamente con infrastrutture immateriali ovvero il web, c’è un parallelo? Certamente, basta pensare al termine ‘Ponte’ una metafora assoluta che interpreta il vivere universale. Una volta si parlava di “ponte radio” che oggi in termini molto più diffusi è il web. Il ponte come connessione, come mezzo per superare confini che ormai per molti aspetti non ci sono più, a meno di voler “oscurare” la ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020), ingegnere civile e architetto,essore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Ponti alla Scuola di Architettura di Venezia, è ildell’Ateneo telematico e-Campus.essore buongiorno, lei è uno dei massimi esperti mondiali di infrastrutture pesanti, nello specifico di ponti, nel suo ruolo didi una Università telematica invece si confronta quotidianamente con infrastrutture immateriali ovvero il web, c’è un parallelo? Certamente, basta pensare al termine ‘Ponte’ una metafora assoluta che interpreta il vivere universale. Una volta si parlava di “ponte radio” che oggi in termini molto più diffusi è il web. Il ponte come connessione, come mezzo per superare confini che ormai per molti aspetti non ci sono più, a meno di voler “oscurare” la ...

