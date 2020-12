Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore Mi Ha Sgridato! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci racconta delle parole di Flavio Briatore subito dopo l’abbandono della casa del Grande Fratello, ed anche di quello che c’è stato e ci sarà tra lei e Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa ha detto l’ex gieffina a Silvia Toffanin… Nella puntata di questa settimana di Verissimo, una grande protagonista è stata Elisabetta Gregoraci che ha parlato di vari argomenti. Infatti ha raccontato alcuni dettagli del suo ritorno alla normalità, ed ha tratto l’argomento di Flavio Briatore ed anche di Pierpaolo. Ecco i dettagli. Verissimo: Elisabetta Gregoraci svela le parole di Flavio Briatore dopo l’abbandono! Durante l’intervista a Verissimo, Elisabetta ha potuto ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 14 dicembre 2020)racconta delle parole disubito dopo l’abbandono della casa del Grande Fratello, ed anche di quello che c’è stato e ci sarà tra lei e Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa ha detto l’ex gieffina a Silvia Toffanin… Nella puntata di questa settimana di Verissimo, una grande protagonista è statache ha parlato di vari argomenti. Infatti ha raccontato alcuni dettagli del suo ritorno alla normalità, ed ha tratto l’argomento died anche di Pierpaolo. Ecco i dettagli. Verissimo:svela le parole didopo l’abbandono! Durante l’intervista a Verissimo,ha potuto ...

_beaphoenix_ : RT @ant19mar: Ecco che Stefania Orlando fu bannata dalla televisione italiana perché si rifiutò di accettare tutto ciò che intanto Elisabet… - BakshDark : Il lavaggio del cervello è completo: quando arrivano le vergognose urla #gregorelli fuori dalla Casa,… - GretaSmara : Elisabetta Gregoraci che prende consapevolezza che Mediaset praticamente da settembre le dovrebbe dare un cachet a… - Tanino58694890 : RT @ilaria10187485: Elisabetta Gregoraci che sgama il #gfvip due mesi fa. “Ho trovato una persona speciale e non voglio perderla per il gi… - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli in crisi dopo la lite con Elisabetta Gregoraci -