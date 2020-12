Boxe, Hearn: “A breve l’accordo per Joshua-Fury” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ecco le parole che ogni appassionato di Boxe voleva sentire: l’attesissima sfida fra Anthony Joshua e Tyson Fury potrebbe diventare a breve realtà, probabilmente nel 2021. Eddie Hearn, promoter di Joshua ha anticipato che l’accordo per la riunificazione di tutte le corone mondiali dei pesi massimi, tra Anthony Joshua (che detiene le cinture Wba, Wbo, Ibf e Ibo) e Tyson Fury (che detiene la cintura Wbc conquistata nel meraviglioso rematch con Deontay Wilder) è ad un passo: mancherebbero ormai solo i dettagli. Nell’accordo sarebbero previsti due match: il primo entro fine maggio 2021, il secondo entro dicembre dello stesso anno. Il promoter ha concluso: “Dobbiamo solo presentare la bozza dell’accordo alle varie sigle, poi potremo ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ecco le parole che ogni appassionato divoleva sentire: l’attesissima sfida fra Anthonye Tyson Fury potrebbe diventare arealtà, probabilmente nel 2021. Eddie, promoter diha anticipato cheper la riunificazione di tutte le corone mondiali dei pesi massimi, tra Anthony(che detiene le cinture Wba, Wbo, Ibf e Ibo) e Tyson Fury (che detiene la cintura Wbc conquistata nel meraviglioso rematch con Deontay Wilder) è ad un passo: mancherebbero ormai solo i dettagli. Nelsarebbero previsti due match: il primo entro fine maggio 2021, il secondo entro dicembre dello stesso anno. Il promoter ha concluso: “Dobbiamo solo presentare la bozza delalle varie sigle, poi potremo ...

