Amazon Prime Video su Sky Q e sui device NOW TV: come fruirne subito (Di lunedì 14 dicembre 2020) Amazon Prime Video su Sky Q e sui device NOW TV: è così che stanno le cose alla luce dell'accordo siglato tra Amazon e Sky, che porterà alla disponibilità dei contenuti dell'uno sulle piattaforme dell'altro, e viceversa. A partire da oggi 14 dicembre, l'app di Amazon Prime Video sbarca su Sky Q e sui device NOW TV, e così, allo stesso modo, nei primi mesi del prossimo anno sarà l'app NOW TV a fare la propria apparizione sui dispositivi Fire Stick e Cube. Non è difficile spiegare il motivo di una simile decisione: permettere agli utenti di entrambe le piattaforme di fruire dei rispettivi contenuti in un'unica postazione, a prescindere che si intenda vedere Amazon Prime Video o Sky ...

