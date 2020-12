Alex Rider | stagione 1 – Recensione

Leggi su hynerd

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Un po’ James Bond, un po’ liceale dei sobborghi di Londra,è il titolo e il nome del protagonista della nuova serie Prime video ispirata a una serie di romanzi per giovani adulti. Ecco la nostracon (pochi) spoiler della prima! La storia Ambientato in un presente altamente tecnologizzato in cui ogni i Governi dispongono di risorse pressoché illimitate,, un liceale londinese, viene cresciuto dallo zio Ian tra safari in Africa, free-climbing e ju-jutsu. : by Hynerd.it