Adrozek | un nuovo malware colpisce i browser di milioni di PC

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Microsoft ha diffuso un avvertimento riguardante unceppo diin grado di infettare idegli utenti per introdurre pubblicità non volute tra i risultati delle ricerche., questo il nome, controllerebbe ogni giorno decine di migliaia di PC. Secondo Microsoft,sarebbe attivo almeno da maggio 2020 e ha raggiunto il suo picco più grande in agosto quando ogni giorno controllava più di 30.000 computer sparsi per il globo. Basandosi sui dati raccolti, Microsoft afferma che sia principalmente diffuso in Europa e nell’area sud e sud-est del continente asiatico. Il team di ricerca di Microsoft 365 Defender, tuttavia, crede che il numero di dispositivi colpiti sia incredibilmente alto. Tra maggio e settembre 2020 il team avrebbe osservato centinaia di migliaia di segnalazioni ...