Tumore esofago: approvata immunoterapia di Bristol Myers

Nivolumab di Bristol Myers Squibb è la prima immunoterapia ad essere approvata nell'Unione Europea per il Tumore gastroesofageo Bristol Myers Squibb annuncia che la Commissione Europea (EC) ha approvato nivolumab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma esofageo a cellule squamose (ESCC) avanzato non resecabile, recidivo o metastatico dopo precedente chemioterapia di combinazione a base…

Tumore esofago: approvata immunoterapia di Bristol Myers

Nivolumab di Bristol Myers Squibb è la prima immunoterapia ad essere approvata nell’Unione Europea per il tumore gastroesofageo Bristol Myers Squibb annuncia che la Commissione Europea (EC) ha appr ...

