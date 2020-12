Spostamenti a Natale, solo nei Comuni più piccoli e nel raggio di pochi chilometri: ecco i particolari (Di domenica 13 dicembre 2020) Spostamenti tra Comuni nei giorni di festa sì o no? Da giorni, soprattutto da quando il Governo ha aperto una riflessione, non si fa altro che parlare di questo. I cittadini si stanno domandando se sarà possibile a Natale, Santo Stefano e a Capodanno spostarsi tra Comuni diversi, anche se a pochi chilometri di distanza tra di loro. Insomma, “trascorrere il Natale con i propri figli/genitori o fidanzati/e sarà possibile? Andare a trovare un affetto che si trova in un altro Comune (anche se a pochi km di distanza) rientrerà nella voce “comprovata esigenza/necessità”? Domande che, almeno per ora, restano senza risposta. Ma è proprio il chilometraggio ad essere finito al centro di tante polemiche: tra le opzioni sul tavolo c’è anche la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020)tranei giorni di festa sì o no? Da giorni, soprattutto da quando il Governo ha aperto una riflessione, non si fa altro che parlare di questo. I cittadini si stanno domandando se sarà possibile a, Santo Stefano e a Capodanno spostarsi tradiversi, anche se adi distanza tra di loro. Insomma, “trascorrere ilcon i propri figli/genitori o fidanzati/e sarà possibile? Andare a trovare un affetto che si trova in un altro Comune (anche se akm di distanza) rientrerà nella voce “comprovata esigenza/necessità”? Domande che, almeno per ora, restano senza risposta. Ma è proprio il chilometad essere finito al centro di tante polemiche: tra le opzioni sul tavolo c’è anche la ...

