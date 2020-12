Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. IE SDEL 2020/2021 STAGIONE ...

Allo Stadio Ferraris di Genova termina 1-3 Genoa-Juventus, gara valevole per l'undicesimo turno di Serie A. Dopo un primo tempo di poca concretezza, i ...(ANSA) – ROMA, 13 DIC – La Juventus passa 3-1 a Marassi sul Genoa in una partita dell’11/o turno della Serie A, rimanendo affiancata al Napoli al terzo posto. In vantaggio al 12' del primo tempo con D ...