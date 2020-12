Santa Lucia, devozione e tradizione (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 13 dicembre ricorre la celebrazione di Santa Lucia, martire vissuta durante la persecuzione cristiana di Diocleziano. Condannata a morte per aver rifiutato la conversione al paganesimo, il suo corpo divenne pesante e impossibile da condurre al patibolo. Si tentò allora di darle fuoco ma le fiamme la risparmiarono. Morì decapitata solo dopo aver ricevuto la comunione e aver profetizzato la caduta dello stesso Diocleziano. Particolarmente amata e venerata, Santa Lucia è stata raffigurata molto spesso nel corso dei secoli. Degli splendidi esempi sono il dipinto di Francesco del Cossa, il Seppellimento di Caravaggio e il Martirio della bottega di Rubens. Oltre alla palma del martirio, nei dipinti che la ritraggono tornano spesso un piatto o un’ampolla con due occhi, un richiamo all’etimologia latina del suo nome che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 13 dicembre ricorre la celebrazione di, martire vissuta durante la persecuzione cristiana di Diocleziano. Condannata a morte per aver rifiutato la conversione al paganesimo, il suo corpo divenne pesante e impossibile da condurre al patibolo. Si tentò allora di darle fuoco ma le fiamme la risparmiarono. Morì decapitata solo dopo aver ricevuto la comunione e aver profetizzato la caduta dello stesso Diocleziano. Particolarmente amata e venerata,è stata raffigurata molto spesso nel corso dei secoli. Degli splendidi esempi sono il dipinto di Francesco del Cossa, il Seppellimento di Caravaggio e il Martirio della bottega di Rubens. Oltre alla palma del martirio, nei dipinti che la ritraggono tornano spesso un piatto o un’ampolla con due occhi, un richiamo all’etimologia latina del suo nome che ...

Avvenire_Nei : #13dicembre Oggi è Santa Lucia. Celebrare la sua memoria nei giorni in cui il buio della notte sembra prevalere su… - LegaSalvini : BUONA NOTTE DI SANTA LUCIA Stasera in tante zone d’Italia i bambini attendono l’arrivo di Santa Lucia. Viva le nos… - AnnaRDelorenzo : RT @Paola_Glmnn: Lucia di Siracusa, Santa Lucia, martire cristiana di inizio IV secolo, è venerata dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa or… - MaurizioM4 : RT @TizianaBtz: Passo qui davanti ogni giorno. Oggi è la sua festa. Santa Lucia ? - granatafr : RT @imperfectpsyco: Come quando da bambina aspettavo Santa Lucia o Babbo Natale Con quella stessa magia negli occhi [Guardando te] https:/… -