Non è l'Arena, ospiti stasera, 13 dicembre 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa sera, domenica 13 dicembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è l'Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l'Arena, 13 dicembre 2020 La puntata di oggi tornerà ad occuparsi del piano pandemico in vigore in Italia prima dello scoppio dell'attuale emergenza sanitaria e del ruolo dell'Oms, domandandosi se il nostro Paese fosse davvero pronto a questa situazione, su cui sta indagando la Procura di Bergamo, dove i familiari delle vittime della pandemia stanno cercando la verità. In studio, Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati e Floriana Bulfon.

Noiconsalvini : #GILETTI FA TREMARE L'OMS: 'DOSSIER SCOTTANTE? I DUBBI SUL PIANO PANDEMICO SPARITO' - scriptedhar : @fracalmaquelbro ma non è l’arena del primo concerto? - sportli26181512 : Paolo Rossi, l'ultimo saluto della Serie A: 'Gli eroi non muoiono mai'. FOTO: La Serie A si stringe intorno alla fa… - mike20227857682 : Non è la D’Urso e lei scende in politica. Non è l’arena: a quando Giletti in politica? #DUrso - viralvideovlogs : RT @nonelarena: Questa sera nuova puntata di @nonelarena con Massimo #Giletti: le #anticipazioni sui temi e sugli ospiti di oggi. Dalle 20.… -

