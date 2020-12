Napoli-Samp 2-1, pagelle / È Lozano a vincere la partita, non il Napoli (Di domenica 13 dicembre 2020) MERET. L’incipit è tragico. Esita parecchio, nei rilanci e nelle uscite. Indi il pateracchio sulla rete doriana quando attende tremebondo tra i pali Jankto. Certo, lui si dovrebbe far trovare sempre pronto, ma la gestione di Mister Veleno non sta facendo bene al nostro pipelet prediletto, Ilaria. Così si rovina un talento. Meglio nella ripresa, quando al 69’ respinge un tiraccio di Candreva – 5,5 Sul gol subìto avrebbe potuto fare qualcosa in più. Ho visto la stessa esitazione che hai visto tu e, soprattutto, non esce mai dalla porta e questo favorisce Jankto nel tiro. La parata su Candreva non era così complessa – 5 DI LORENZO. Il Napule vince a destra e lui combina qualcosa di più in fase offensiva, anche se sbaglia sovente il passaggio decisivo. Senza dimenticare che si perde Jankto nell’azione dello zero a uno – 5,5 Inizia male, migliora nel secondo tempo, quando la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) MERET. L’incipit è tragico. Esita parecchio, nei rilanci e nelle uscite. Indi il pateracchio sulla rete doriana quando attende tremebondo tra i pali Jankto. Certo, lui si dovrebbe far trovare sempre pronto, ma la gestione di Mister Veleno non sta facendo bene al nostro pipelet prediletto, Ilaria. Così si rovina un talento. Meglio nella ripresa, quando al 69’ respinge un tiraccio di Candreva – 5,5 Sul gol subìto avrebbe potuto fare qualcosa in più. Ho visto la stessa esitazione che hai visto tu e, soprattutto, non esce mai dalla porta e questo favorisce Jankto nel tiro. La parata su Candreva non era così complessa – 5 DI LORENZO. Il Napule vince a destra e lui combina qualcosa di più in fase offensiva, anche se sbaglia sovente il passaggio decisivo. Senza dimenticare che si perde Jankto nell’azione dello zero a uno – 5,5 Inizia male, migliora nel secondo tempo, quando la ...

sscalcionapoli1 : Rosa Petrazzuolo: 'Il Napoli cambia musica con Lozano e Petagna e rimonta contro la Samp' #NapoliSamp #SerieATIM… - napolista : #NapoliSamp 2-1, #pagelle / È #Lozano a vincere la partita, non il Napoli Entra, segna e fornisce l’assist vincente… - EmmeEmm_ : @Andreee_22__ Gol bologna Roma Gol ata fio Gol napoli samp - rockett70 : RT @mimmopesce1: PETEGNAAAAAAAAAAAA mette il 2° capitoneeeeeeeee Attaccante sottovalutato da tutti ma non da Gattuso. Grandi !!! Napoli 2… - rockett70 : RT @mimmopesce1: Cambi perfetti fatti da un grande allenatore (Gattuso), mi mette Loze no e Lozeno pareggiaaaaaaaa. Grande Rino, uno che ne… -