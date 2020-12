L'Iss insiste: 'Spostarsi a Natale è un pericolo, il Governo mantenga le restrizioni' (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Istituto Superiore di Sanità insiste: consentire gli spostamenti a Natale potrebbe essere un tragico errore nella battaglia contro il Covid. "L'elevata incidenza e il forte impatto sui servizi ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Istituto Superiore di Sanità: consentire gli spostamenti apotrebbe essere un tragico errore nella battaglia contro il Covid. "L'elevata incidenza e il forte impatto sui servizi ...

