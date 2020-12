Inter, Barella: “Dispiace segnare al Cagliari. In gol grazie a una fasciatura” (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Inter non sbaglia: tre gol e altrettanti punti ottenuti nella difficile trasferta di Cagliari. I nerazzurri faticano nel primo tempo, ma nella ripresa si sbloccano nell'ultimo quarto d'ora. Decide una rete di Nicolò Barella, ex della gara, con le sue 100 partite con i sardi. Il centrocampista ha siglato il gol del pari e ha realizzato l'assist per la rete di D'Ambrosio.caption id="attachment 1063145" align="alignnone" width="1024" Nicolo Barella, Inter (Getty Images)/captionLE PAROLE DI BarellaLo stesso Barella ha commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN: "Questo è sempre un campo difficile. E' una bella vittoria per la squadra. Ci sono momenti difficili da superare giocando da squadra: è quello che ci riesce meglio. Devo migliorare in molte cose. Ho ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) L'non sbaglia: tre gol e altrettanti punti ottenuti nella difficile trasferta di. I nerazzurri faticano nel primo tempo, ma nella ripresa si sbloccano nell'ultimo quarto d'ora. Decide una rete di Nicolò, ex della gara, con le sue 100 partite con i sardi. Il centrocampista ha siglato il gol del pari e ha realizzato l'assist per la rete di D'Ambrosio.caption id="attachment 1063145" align="alignnone" width="1024" Nicolo(Getty Images)/captionLE PAROLE DILo stessoha commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN: "Questo è sempre un campo difficile. E' una bella vittoria per la squadra. Ci sono momenti difficili da superare giocando da squadra: è quello che ci riesce meglio. Devo migliorare in molte cose. Ho ...

Inter : ???? | DAAAANILOOOOOOOOOO!!! 84' - PROPRIO LUIII!!! Appena entrato!!! Colpo di testa vincente di #DAmbrosio sul cros… - Inter : ?? | FINITAAAAAA! Vittoria in rimonta! Giusto così, ragazzi... #FORZAINTER!!! ???? #CagliariInter 1?-3? ?? Sottil… - Inter : ???? | NICOOOOOOOOOO! 77' - Pareggio!!! Splendido destro volante di #Barella!!! DAI RAGAZZI, #FORZAINTER!!!… - _____1__4_Paris : RT @Inter: ?? | FINITAAAAAA! Vittoria in rimonta! Giusto così, ragazzi... #FORZAINTER!!! ???? #CagliariInter 1?-3? ?? Sottil 42' ?? #Barel… - Yyeseida : RT @Inter: ?? | FINITAAAAAA! Vittoria in rimonta! Giusto così, ragazzi... #FORZAINTER!!! ???? #CagliariInter 1?-3? ?? Sottil 42' ?? #Barel… -