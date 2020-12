Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sfoga con Pierpaolo Pretelli. I due gieffini sempre più vicini (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, questa notte, Giulia Salemi è stata protagonista di un lungo sfogo con Pierpaolo Pretelli. I due sono sempre più vicini… Da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli è sempre più vicino a Giulia Salemi. Questa notte, la ex di Francesco Monte è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella Casa del “Vip”, questa notte,è stata protagonista di un lungo sfogo con. I due sonopiù… Da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la Casa del “Vip”,più vicino a. Questa notte, la ex di Francesco Monte è L'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - Jesss____ : @Ausilia15895875 @SVNFLOWER_V6 È andato al grande fratello, se voleva nascondere qualcosa ha sbagliato programma. - revqahmurphy : @Pierpi00 Pensavo fosse il Grande Fratello invece era una gara di pali -