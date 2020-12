Genoa-Juve 1-3: doppio Ronaldo e Dybala, Pirlo torna a -1 dall’Inter (Di domenica 13 dicembre 2020) I bianconeri faticano, sbloccano la gara solo nel secondo tempo con un gol dell’argentino, poi ci pensa Cr7 a chiudere i conti Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) I bianconeri faticano, sbloccano la gara solo nel secondo tempo con un gol dell’argentino, poi ci pensa Cr7 a chiudere i conti

forumJuventus : Pirlo pre Genoa#Juve: 'Dobbiamo mantenere stessa voglia, concentrazione e ritmo visti al Camp Nou per far bene in q… - juventusfc : 76' | Rigore per la Juve!! @Cuadrado punta Rovella, il centrocampista del Genoa lo mette giù in area. #GenoaJuve [1-1] #ForzaJuve - JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #GenoaJuve ??? Guarda l'intervista, qui ?? - juve_magazine : SERIE A - Genoa-Juventus 1-3: Dybala e CR7 stendono i rossoblù - sportli26181512 : Dopo 5 mesi riecco il Dybaldo: la Juve vince 3-1 in casa del Genoa: Dopo 5 mesi riecco il Dybaldo: la Juve vince 3-… -