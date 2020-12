Francesco Oppini dalla Toffanin, il lutto alle violenze: lacrime in studio (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesco Oppini, ospite a Verissimo, si racconta a Silvia Toffanin, dopo l’uscita dalla Casa. Emergono spaccati di vita inediti Francesco Oppini, da poco uscito dalla Casa del GfVip, è stato ospite il 12 dicembre nella puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, classe ’82 gestisce a Milano una concessionaria d’auto ed è commentatore sportivo come sua madre. LEGGI QUI>>> GfVip, Malgioglio ormai fa anche lo psicologo: il paziente è Zorzi A cuore aperto, racconta la sua infanzia, la separazione dei genitori, arrivata quando aveva 10 anni e ... Leggi su kronic (Di domenica 13 dicembre 2020), ospite a Verissimo, si racconta a Silvia, dopo l’uscitaCasa. Emergono spaccati di vita inediti, da poco uscitoCasa del GfVip, è stato ospite il 12 dicembre nella puntata di Verissimo, condotto da Silvia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Il figlio di Alba Parietti e Franco, classe ’82 gestisce a Milano una concessionaria d’auto ed è commentatore sportivo come sua madre. LEGGI QUI>>> GfVip, Malgioglio ormai fa anche lo psicologo: il paziente è Zorzi A cuore aperto, racconta la sua infanzia, la separazione dei genitori, arrivata quando aveva 10 anni e ...

