Formazioni ufficiali Genoa Juve: le scelte degli allenatori (Di domenica 13 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Genoa Juve match valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Juve, match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021. Genoa (4-4-2) – Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca. JuveNTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ledimatch valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-4-2) – Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca.NTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. Leggi su Calcionews24.com

sscalcionapoli1 : #GenoaJuve, le formazioni ufficiali: sorpresa Rovella. Dybala titolare, c'è De Ligt #SerieATIM - infobetting : Genoa-Juventus (13 dicembre ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Spazio_J : LIVE | Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Dybala - - _Morik92_ : Per non perdervi nemmeno un minuto di #GenoaJuve, qui la mia diretta testuale - Spazio_J : LIVE | Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Dybala - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali Goal.com Visualizza la copertura completa su Google News Bari-Vibonese, D’Orazio dal 1' minuto: le formazioni ufficiali Tutto pronto allo stadio ‘San Nicola’, lì dove il Bari è pronto ad ospitare la Vibonese in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie C – Girone C. Per quanto riguarda gli schieramenti di pa ... Arezzo-Modena, Cutolo e Monachello dal 1': le formazioni ufficiali Sono state diramate le formazioni ufficiali di Arezzo e Modena, in campo a partire dalle 17.30 per la 15^ giornata del girone B di terza serie. Molte le assenze negli amaranto si tratta di Kodr oltre ... Tutto pronto allo stadio ‘San Nicola’, lì dove il Bari è pronto ad ospitare la Vibonese in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie C – Girone C. Per quanto riguarda gli schieramenti di pa ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Arezzo e Modena, in campo a partire dalle 17.30 per la 15^ giornata del girone B di terza serie. Molte le assenze negli amaranto si tratta di Kodr oltre ...