Ex giocatore Sassuolo vittima di ricatto a luci rosse: costretto a cambiare squadra (Di domenica 13 dicembre 2020) Avrebbe potuto godersi questa annata iniziata in modo fantastico nel Sassuolo, invece, un calciatore neroverde è stato costretto a cambiare squadre e città a causa di una "vendetta" a luci rosse. Secondo quanto riportato da Il Giornale, un giocatore del club di Reggio Emilia è stato vittima di revenge porn da parte della sua amante.caption id="attachment 1064729" align="alignnone" width="539" Sassuolo (getty images)/captionNon è dato sapere di chi si tratti ma da quanto racconta il quotidiano l'uomo sarebbe sposato e i fatti risalirebbero alla scorsa estate quando ha avuto una relazione extra coniugale con una giovane sudamericana. Lei, dopo essere stata scaricata, ha deciso di vendicarsi e di divulgare alcuni filmati privati registrati ad insaputa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Avrebbe potuto godersi questa annata iniziata in modo fantastico nel, invece, un calciatore neroverde è statosquadre e città a causa di una "vendetta" a. Secondo quanto riportato da Il Giornale, undel club di Reggio Emilia è statodi revenge porn da parte della sua amante.caption id="attachment 1064729" align="alignnone" width="539"(getty images)/captionNon è dato sapere di chi si tratti ma da quanto racconta il quotidiano l'uomo sarebbe sposato e i fatti risalirebbero alla scorsa estate quando ha avuto una relazione extra coniugale con una giovane sudamericana. Lei, dopo essere stata scaricata, ha deciso di vendicarsi e di divulgare alcuni filmati privati registrati ad insaputa ...

