Elisabetta Gregoraci | fanno bodyshaming nei confronti del figlio | interviene Flavio Briatore

(Di domenica 13 dicembre 2020)durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (durata circa 90 giorni) ha spesso citato Nathan Falco,avuto con. Il piccolino (che vantava già un profilo Instagram da 100 mila followers) è ora finito su tutti i siti scandalistici perché vittima, suo malgrado, dell’odio del web. Un follower di, infatti, sotto una foto che lo vede immortalato insieme al, ha scritto neidi Nathan Falco: “mettilo a dieta, il ragazzo è obeso. Basta pastasciutta, fallo correre”. Il commento è stato notato dallo stessoche ha così replicato: “Nathan non è obeso, ma tu sei un co**ne”. Nato ne 2010, ...

La showgirl calabrese, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco, dopo il prolungamento del programma sino ai primi di febbraio. La scorsa settimana, la Gregoraci ha salutato per sempre la casa del G ...Durante l’intervista di Elisabetta Gregoraci a Verissimo, Lady Montecarlo ha confermato che con Pierpaolo Pretelli non potrà esserci nulla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip se non una bella ...