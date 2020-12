Da oggi Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria tornano in zona gialla. In Italia non ci sono più zone ad alto rischio. Ma a Natale l’attenzione dovrà rimanere alta (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre l’Istituto superiore di Sanità, in vista delle festività, invita alla massima cautela, tornando a sottolineare che il virus è ancora tra noi (leggi l’articolo), da oggi quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria) tornano in zona gialla. In Italia, dunque, non ci sono più zone ad alto rischio (le rosse), ma solo arancioni, secondo l’ultima classificazione adottata dal Governo per diversificare le misure di contenimento. Secondo l’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, restano soltanto regioni arancioni (rischio medio) e gialle (rischio basso). La situazione, sul fronte dei contagi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre l’Istituto superiore di Sanità, in vista delle festività, invita alla massima cautela, tornando a sottolineare che il virus è ancora tra noi (leggi l’articolo), daquattro regioni (in. In, dunque, non cipiùad(le rosse), ma solo arancioni, secondo l’ultima classificazione adottata dal Governo per diversificare le misure di contenimento. Secondo l’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, restano soltanto regioni arancioni (medio) e gialle (basso). La situazione, sul fronte dei contagi, ...

lavocedialba : Anche la Granda è zona gialla, riaprono bar e ristoranti: cosa cambia da oggi nella nostra regione - romatoday : Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata zona gialla da oggi: le nuove regole - PalermoToday : Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata zona gialla da oggi: le nuove regole - LaStampa : Da oggi il Piemonte riaprono le attività della ristorazione. Ma i lockdown hanno costretto a casa 600 mila persone. - clikservernet : Da oggi Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria tornano in zona gialla. In Italia non ci sono più zone ad alto r… -