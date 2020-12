Andrea Bocelli a Domenica In tra gaffe di Mara Venier e polemiche social (Di domenica 13 dicembre 2020) Andrea Bocelli a Domenica In si racconta a cuore aperto e spazia dai figli alla moglie, passando per la musica. Qualcuno sui social nota, però, che manca un tassello: il Covid-19. Andrea Bocelli ha fatto discutere in estate per le sue dichiarazioni sul Coronavirus. Il tenore è stato accusato di essere uno dei tanti negazionisti ma è poi stato lui stesso a chiarire la situazione e a scusarsi per le parole che sono state fraintese. La quesitone è in realtà ancora aperta. Nonostante le scuse di Bocelli, infatti, c’è chi ancora non gli ha perdonato lo scivolone sul virus che ha messo in ginocchio il mondo intero e proprio da lui, che è risultato positivo, non potevamo aspettarcelo. Forte dei 70.000 accessi registrati con l’evento dal vivo Believe In Christmas, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)In si racconta a cuore aperto e spazia dai figli alla moglie, passando per la musica. Qualcuno suinota, però, che manca un tassello: il Covid-19.ha fatto discutere in estate per le sue dichiarazioni sul Coronavirus. Il tenore è stato accusato di essere uno dei tanti negazionisti ma è poi stato lui stesso a chiarire la situazione e a scusarsi per le parole che sono state fraintese. La quesitone è in realtà ancora aperta. Nonostante le scuse di, infatti, c’è chi ancora non gli ha perdonato lo scivolone sul virus che ha messo in ginocchio il mondo intero e proprio da lui, che è risultato positivo, non potevamo aspettarcelo. Forte dei 70.000 accessi registrati con l’evento dal vivo Believe In Christmas, ...

