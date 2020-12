UFFICIALE – Sampdoria, i convocati di Ranieri: c’è più di una defezione (Di sabato 12 dicembre 2020) Sampdoria i convocati di Ranieri. C'è più di una defezione: Keita Baldé, Bereszynski e Prelec.I recuperati Tonelli e Gabbiadini per la panchina L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 dicembre 2020)di. C'è più di una: Keita Baldé, Bereszynski e Prelec.I recuperati Tonelli e Gabbiadini per la panchina L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Dichiarazioni pre Napoli-Sampdoria: le parole di Ranieri

La Sampdoria non vince da 5 gare ufficiali. Solo un punto raccolto nella ultime 4 di campionato per i liguri. Sulle insidie che la partita può presentare, Ranieri ha parlato così: "Le insidie ...

Sampdoria – I convocati di Ranieri per il Napoli: ci sono tre indisponibili

