Traffico Roma del 12-12-2020 ore 15 | 30

(Di sabato 12 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata in studio Daniele guerrisi molto trafficata la via Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Verso il raccordo nella zona di Sant’Alessandro rallentamenti e code sulla Nomentana e su via Rinaldo D’Aquino in prossimità della rotatoria con la Palombarese nella zona del Circo Massimorallentato per incidente in Piazza di Porta Capena all’altezza di via dei Cerchi sempre in centro nel Rione Ponte via dei Banchi Nuovi resta chiusa per uno smottamento Trabia Giovanni giro largo Ottavio Tassoni verso corso Vittorio a Lido di Ostia per il dissesto del manto stradale divieto di transito in Viale Vasco De Gama 3 via dei Panfili e via dei Velieri Lido delle Sirene per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it ...