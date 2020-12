Torino, centesimo gol in granata per Belotti (Di sabato 12 dicembre 2020) Andrea Belotti ha siglato il suo gol numero 100 con la maglia del Torino Finalmente è arrivato. Andrea Belotti ha siglato il gol numero 100 con la maglia del Torino. Contro l’Udinese, il Gallo ha approfittato di un errore di Samir per segnare la rete del momentaneo 1-2. Il bomber e capitano del Toro entra ancor di più nella storia granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Andreaha siglato il suo gol numero 100 con la maglia delFinalmente è arrivato. Andreaha siglato il gol numero 100 con la maglia del. Contro l’Udinese, il Gallo ha approfittato di un errore di Samir per segnare la rete del momentaneo 1-2. Il bomber e capitano del Toro entra ancor di più nella storia. Leggi su Calcionews24.com

