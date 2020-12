Toninelli in aula per il processo a Salvini: «Lo stop a Open Arms? Non ricordo, è passato tanto tempo» (Di sabato 12 dicembre 2020) «Non ricordo, è passato tanto tempo…». Così l’ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha risposto nell’aula bunker di Catania all’avvocato Giulia Buongiorno nell’ambito del processo che vede l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per il mancato sbarco nel luglio del 2019 dei migranti dalla nave Gregoretti. In un passaggio dell’udienza, riferendosi al caso della Ong Open Arms, nell’agosto del 2019, Buongiorno ha chiesto a Toninelli, allora ministro dei Trasporti, se «ricordasse di avere firmato questo divieto di ingresso di transito e sosta che poi viene annullato dal Tar. C’è anche la sua firma su su questo episodio, la può riconoscere la sua firma?». ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) «Non, è…». Così l’ex ministro dei Trasporti, Danilo, ha risposto nell’bunker di Catania all’avvocato Giulia Buongiorno nell’ambito delche vede l’ex ministro dell’Interno Matteoaccusato di sequestro di persona per il mancato sbarco nel luglio del 2019 dei migranti dalla nave Gregoretti. In un passaggio dell’udienza, riferendosi al caso della Ong, nell’agosto del 2019, Buongiorno ha chiesto a, allora ministro dei Trasporti, se «ricordasse di avere firmato questo divieto di ingresso di transito e sosta che poi viene annullato dal Tar. C’è anche la sua firma su su questo episodio, la può riconoscere la sua firma?». ...

