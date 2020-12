Spostamenti a Natale, le due ipotesi in base alle dimensioni dei Comuni. Deroghe minime dal governo: «Decida il Parlamento» (Di sabato 12 dicembre 2020) Spostamenti tra Comuni a Natale sì o no? Il governo resta contrario e a dirlo è lo stesso premier Giuseppe Conte che, però, stavolta cede al pressing di opposizione e governatori e chiede che a decidere su un tema così sentito dagli italiani sia il Parlamento. «Coi numeri che abbiamo e il rischio di una terza ondata (di Coronavirus, ndr), dobbiamo mantenere le restrizioni», ripete. «Se, però, il Parlamento vorrà introdurre qualche eccezione per i Comuni più piccoli, se ne assumerà tutta la responsabilità». Intanto i tempi si accorciano – mentre l’Italia diventa quasi tutta gialla – e il rischio è che il Parlamento non faccia in tempo a decidere, come denunciano i parlamentari di Italia Viva che parlano, senza mezzi termini, di «presa in giro». Le ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020)trasì o no? Ilresta contrario e a dirlo è lo stesso premier Giuseppe Conte che, però, stavolta cede al pressing di opposizione e governatori e chiede che a decidere su un tema così sentito dagli italiani sia il. «Coi numeri che abbiamo e il rischio di una terza ondata (di Coronavirus, ndr), dobbiamo mantenere le restrizioni», ripete. «Se, però, ilvorrà introdurre qualche eccezione per ipiù piccoli, se ne assumerà tutta la responsabilità». Intanto i tempi si accorciano – mentre l’Italia diventa quasi tutta gialla – e il rischio è che ilnon faccia in tempo a decidere, come denunciano i parlamentari di Italia Viva che parlano, senza mezzi termini, di «presa in giro». Le ...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - PiazzapulitaLA7 : “Spostamenti a Natale? Se a un certo punto si decidono delle regole bisogna avere il coraggio di mantenerle, altrim… - lunarossa31 : Dpcm%2C spostamenti liberi tra Comuni a Natale e Capodanno: sar%C3%A0 il Parlamento a decidere sulle deroghe… - piero636 : RT @NicolaPorro: I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ?? #IlRuggito d… -