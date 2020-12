Sinistra | Bonelli | ' fronte progressista superato dalla storia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Ho raccolto l'invito a partecipare al dibattito organizzato da Equologica ma il problema oggi per noi Verdi non è costruire uno costruire una forza rosso verde, ma al contrario e' quello di lavorare, come accade in Europa, per costruire un'alleanza ecologista e civica che accolga tanti amministratori e sindaci e principalmente sia un punto di riferimento per tante cittadine e cittadini che necessariamente non devono essere di.” Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelointervenendo ai lavori di Equologica. “Il Paese ha bisogno di una forza ecologista e civica centrale nella società che guidi la transizione ecologica, che si occupi di lotta a tutte le povertà e che sia collegata all'esperienza dei Verdi europei., ha concluso Angelo ...