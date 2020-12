Sci alpino, Innerhofer: “Ero più nervoso della mia prima gara” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sicuramente oggi non era facile trovare il ritmo. Le condizioni erano difficili, anche se le curve non erano tante. Non me la sono sentita di rischiare, ma ho fatto una buona gara. Devo dire che era strano essere in partenza dopo così tanto tempo: ero più nervoso della mia prima gara in Coppa del Mondo“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Christof Innerhofer al termine del Super-G di Val d’Isere che lo vede chiudere ottavo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sicuramente oggi non era facile trovare il ritmo. Le condizioni erano difficili, anche se le curve non erano tante. Non me la sono sentita di rischiare, ma ho fatto una buona gara. Devo dire che era strano essere in partenza dopo così tanto tempo: ero piùmiagara in Coppa del Mondo“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Christofal termine del Super-G di Val d’Isere che lo vede chiudere ottavo. SportFace.

infoitsport : Sci alpino, Giganti Courchevel: orari, programma e tv. La guida del week-end - infoitsport : Sci alpino, le azzurre in vista del gigante di Courchevel. Brignone: “Pista in due modi differenti” - infoitsport : Sci alpino, startlist Gigante Courchevel. Programma, orari, tv, pettorali di partenza - infoitsport : Sci alpino: in Val d’Isere scatta la stagione degli uomini-jet, a Courchevel grande lotta per la vittoria tra le gi… - infoitsport : Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, superG Val d’Isere e gigante Courchevel -