Sampdoria | spettro operazione per Gabbiadini | il suo 2020 è finito

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’infortunio di Manolopreoccupa la: rientro possibile nel 2021. Si valuta l’Le condizioni fisiche di Manolopreoccupano nuovamente la. Quello che sembrava un leggero riacutizzarsi dell’infiammazione all’addominale basso potrebbe risultare più grave del previsto. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Come riportato dal Secolo XIX, l’attaccante blucerchiato dovrebbe essere convocato in vista del Napoli, ma la sensazione è che sarà indisponibile anche per i match contro Hellas Verona, Crotone e Sassuolo. Nel corso della prossima settimana verranno effettuati nuovi accertamenti clinici da parte dello staff sanitario blucerchiato. Non è escluso che si proceda per l’. Leggi su Calcionews24.com