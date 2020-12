Renzi “se una Task force sostituisce il Governo qualcosa non va” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica. Se, davanti alla più grave crisi economica del dopoguerra, il Parlamento non può fare politica perchè non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e il Governo deve farsi sostituire da una Task force di trecento consulenti significa che c'è qualcosa che non va. La cosa incredibile di questa vicenda è che privatamente tutti ci danno ragione e poi in pubblico, in molti, prendono le distanze”. A scriverlo sul suo blog il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Nel suo intervento cita George Orwell: “Più una società si allontana dalla verità, più odierà quelli che la dicono. Noi di Italia Viva siamo affezionati a chi ha il coraggio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica. Se, davanti alla più grave crisi economica del dopoguerra, il Parlamento non può fare politica perchè non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e ildeve farsi sostituire da unadi trecento consulenti significa che c'èche non va. La cosa incredibile di questa vicenda è che privatamente tutti ci danno ragione e poi in pubblico, in molti, prendono le distanze”. A scriverlo sul suo blog il leader di Italia Viva Matteo. Nel suo intervento cita George Orwell: “Più una società si allontana dalla verità, più odierà quelli che la dicono. Noi di Italia Viva siamo affezionati a chi ha il coraggio di ...

