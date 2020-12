Processo Gregoretti, in tribunale Toninelli non riconosce la propria firma “E’ passato molto tempo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel corso del Processo sul caso Gregoretti, tenutosi questa mattina a catania, l’ex Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha dichiarato di non ricordare di aver firmato il divieto di sbarco. Non nega e non conferma la sua responsabilità: semplicemente non ricorda. Questa la testimonianza del pentastellato Danilo Toninelli, interrogato questa mattina nell’aula bunker Bicocca del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel corso delsul caso, tenutosi questa mattina a catania, l’ex Ministro dei Trasporti Daniloha dichiarato di non ricordare di averto il divieto di sbarco. Non nega e non conferma la sua responsabilità: semplicemente non ricorda. Questa la testimonianza del pentastellato Danilo, interrogato questa mattina nell’aula bunker Bicocca del L'articolo proviene da Leggilo.org.

