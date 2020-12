Parla l'ex moglie di Rossi: "Con Paolo ho vissuto una favola" (Di sabato 12 dicembre 2020) "Quando l’ho conosciuto era il 1976, avevo 17 anni. Paolo era più grande di me di tre anni ed era appena arrivato a Vicenza. Era bravo ma non era ancora esploso, dal punto di vista sportivo. Fu un colpo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 dicembre 2020) "Quando l’ho conosciuto era il 1976, avevo 17 anni.era più grande di me di tre anni ed era appena arrivato a Vicenza. Era bravo ma non era ancora esploso, dal punto di vista sportivo. Fu un colpo...

infoitsport : Rossi, parla la moglie: 'La malattia è stata il nostro Mondiale, ma non ce l'abbiamo fatta. Aveva perso il sorriso' - FernandoCorti1 : @CdT_Online @Max_Solari trova nella mitologia greca l’ispirazione per lanciare il big match di domani @FCLugano1908… - luana43911331 : @viperissimo Ma lui però gli ha detto che ha avuto il suo momento dove era penserioso e altro questo però x me hann… - Faro45973868 : @GrandeFratello @GF_diretta @FakeElisabettaG #gfvp purtroppo e un ragazzino eli ha ragione la sua ex moglie falle f… - GiorgioPasta : Il ricordo di Paolo Rossi in studio a #23 su @SkySport con sua moglie che ne parla è da brividi -