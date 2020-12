Mediaset: Vivendi, stupefatti per fuga notizia, nessun errore in dossier (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Vivendi si dice "stupefatta" che "un documento confidenziale destinato alla protezione delle persone coinvolte nell'indagine sia stato resto pubblico appena notificato ai propri avvocati e che il suo contenuto sia stato distorto". E' quanto spiega il gruppo francese commentando i rumors pubblicati dalla stampa e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla vicenda Mediaset-Premium notificata alle parti. "Il momento scelto per questa fuga di notizia interferisce con i contenziosi legali in corso tra le parti e macchia l'imagine delle persone interessate, alle quali Vivendi continuerà ad apportare il suo pieno sostegno". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) -si dice "stupefatta" che "un documento confidenziale destinato alla protezione delle persone coinvolte nell'indagine sia stato resto pubblico appena notificato ai propri avvocati e che il suo contenuto sia stato distorto". E' quanto spiega il gruppo francese commentando i rumors pubblicati dalla stampa e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla vicenda-Premium notificata alle parti. "Il momento scelto per questadiinterferisce con i contenziosi legali in corso tra le parti e macchia l'imagine delle persone interessate, alle qualicontinuerà ad apportare il suo pieno sostegno".

Reuters : Italian prosecutors complete probe into Vivendi's Bollore, De Puyfontaine - TV7Benevento : Mediaset: Vivendi, acquistata quota in modo legale, comunicazioni sempre trasparenti... - TV7Benevento : Mediaset: Vivendi, stupefatti per fuga notizia, nessun errore in dossier... - vlntnc : Caso Mediaset, vertici Vivendi indagati a Milano. I francesi denunciano l’Italia all’Ue - infoiteconomia : Mediaset, chiuse indagini su Vivendi: indagati Bolloré e De Puyfontaine -