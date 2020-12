“Maradona in Messico ha vissuto un remake spettrale della sua vita precedente”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nove mesi accanto a Diego Armando Maradona, tra il 2018 e il 2019, per girare spezzonisuaprivata e professionale. Il documentarista Angus MacQueen, che ha realizzato la docuseriein” per Netflix, ha raccontato per il Guardian alcuni momenti di quel periodo. A Culiacàn, una provincia del, uno dei personaggi più famosi al mondo stava interpretando undelle tramesuaprecedente: il calcio con trionfi improbabili e fallimenti drammatici; le dipendenze, ormai solo da alcol e non da droga, fatta eccezione per la montagna di antidolorifici e pastiglie per aiutarlo ad alzarsi la mattina; infine i traumi familiari. Anche i messicani lo adoravano, come il maestoso calciatore che ...