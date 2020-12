Lazio-Verona | Setti | “Zaccagni cresciuto grazie a Juric Gennaio? Abbiamo un obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 dicembre 2020) "Zaccagni èmolto, e penso ci sia il lavoro di tutti: la sua maturazione è mescolata all'eccellente lavoro del mister, che ha messo in risalto le qualità che avevamo intravisto in lui fin da piccolo".Sono le parole del numero uno delMaurizioche, a pochi minuti dalla sfida contro la, è intervenuto ai microfoni di "DAZN" per fare il punto in casa gialloblù. Tra i temi trattati dal presidente dell'Hellas, anche quello relativo al mercato di."Non si sa: sicuramente l'intento è quello di tenere tutti i giocatori, e penso sarà così".