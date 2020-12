Lazio – Verona | i veneti beffano i biancocelesti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020)valevole per l’undicesima giornata di Serie A, è terminata 1-2. Ihanno commesso alcuni errori o imprecisioni che la squadra di Juric non ha perdonato. L’Hellas si porta a casa tre punti importanti che gli fanno guadagnare il sesto posto mentre lascivola all’ottava posizione., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO:inizia puntuale alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Nei primi minuti di gioco i padroni di casa pressano molto gli avversari tanto che al 14esimo minuto Immobile si avvicina di molto al gol. Ilperò non si lascia intimorire e reagisce invadendo la metà campo avversaria. La tensione in campo comincia a farsi sentire perchè entrambe le squadre ...