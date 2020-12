Il Presidente Mattarella ricorda la strage di Piazza Fontana (Di sabato 12 dicembre 2020) In un comunicato il Presidente della Repubblica manda un messaggio di lotta alla violenza e al terrorismo nel giorno della commemorazione. “La strage di Piazza Fontana ha interpellato in maniera esigente l’identità della Repubblica, suscitando un’unità di popolo determinante per sconfiggere violenza, terrorismo, eversione. Una riserva di valori etici che fu centrale e seppe porsi a fianco dei familiari delle vittime. Il terrorismo tentò di inserirsi nelle fratture della società per disgregarne le basi: gli italiani non lo consentirono”. Cosi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato, nel giorno dell’anniversario, la “strage di Piazza Fontana” che ebbe luogo a Milano nel ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) In un comunicato ildella Repubblica manda un messaggio di lotta alla violenza e al terrorismo nel giorno della commemorazione. “Ladiha interpellato in maniera esigente l’identità della Repubblica, suscitando un’unità di popolo determinante per sconfiggere violenza, terrorismo, eversione. Una riserva di valori etici che fu centrale e seppe porsi a fianco dei familiari delle vittime. Il terrorismo tentò di inserirsi nelle fratture della società per disgregarne le basi: gli italiani non lo consentirono”. Cosi ildella Repubblica Sergiohato, nel giorno dell’anniversario, la “di” che ebbe luogo a Milano nel ...

