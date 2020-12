'Grande Fratello Vip', lite furiosa tra Sonia e Tommaso: 'Hai fatto un brutto gesto contro una donna' (Di sabato 12 dicembre 2020) L'ingresso di Sonia Lorenzini nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' ha portato subito scompiglio. Subito dopo la diretta, l'ex tronista è stata protagonista di una lite furiosa con Tommaso Zorzi , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) L'ingresso diLorenzini nella Casa del 'Vip ' ha portato subito scompiglio. Subito dopo la diretta, l'ex tronista è stata protagonista di unaconZorzi , ...

